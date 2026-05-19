Ni freidora ni litros de aceite: el sorprendente truco de un chef para conseguir unas patatas fritas increíblemente crujientes que está arrasando en redes sociales

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de preparar un solomillo, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cómo elaborar patatas fritas crujientes sin necesidad de emplear gran cantidad de aceita.

Cocinar esta clásica guarnición parece sencillo; sin embargo, pequeños matices en la técnica pueden provocar grandes errores en el resultado final. Est alimento, tan simple como socorrido, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza culinario si no se emplean las técnicas, las cantidades y las herramientas adecuadas. "La clave está en combinar tres pasos: retirar parte del almidón, una precocción rápida en microondas y el acabado crujiente en airfryer", apunta el cocinero catalán.

Patatas fritas. / GettyImages

Modo de preparación

El primer paso es bastante sencillo: pelar y cortar las patatas en bastones. A continución, deberán reposar un rato remojadas en agua fría. De esta forma, se eliminará "parte del almidón" para evitar que se peguen y lograr una textura mucho más crujiente por fuera y tierna por dentro.

Tras este primer paso, hay que añadir un pequeño hilo de aceite y mezclar para que todas las patatas queden ligeramente embadurnadas. Posteriormente, "colócalas en un bol, cúbrelo bien con film de cocina y cocina 6 minutos en el microondas a 800 W. Quedarán muy tiernas, casi como si estuvieran confitadas", asegura el chef.

Un segundo paso muy relevante que conducirá a un último que arrasará en el modo de preparación: "Con cuidado de no quemarte con el vapor, pásalas a la airfryer y cocina 15 minutos a 185-190 °C. A mitad de cocción, remueve las patatas para que se doren de forma uniforme"¿El toque final? Subir la temperatura a 200 °C durante 5 minutos más para lograr un acabado crujiente del producto.

Una vez completados todos los pasos "obtendrás unas patatas crujientes por fuera, tiernas por dentro y hechas con apenas un hilo de aceite. Un truco sencillo que merece la pena probar".