Ni freidora ni litros de aceite: el sorprendente truco de un chef para conseguir unas patatas fritas increíblemente crujientes que está arrasando en redes sociales
"Con 6 minutos de microondas, 15 minutos en airfrayer y 5 minutos finales de dorado, obtendrás una patatas crujientes por fuera, tierna por dentro y hechas con apenas un hilo de aceite", señala el experto
Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de preparar un solomillo, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cómo elaborar patatas fritas crujientes sin necesidad de emplear gran cantidad de aceita.
Cocinar esta clásica guarnición parece sencillo; sin embargo, pequeños matices en la técnica pueden provocar grandes errores en el resultado final. Est alimento, tan simple como socorrido, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza culinario si no se emplean las técnicas, las cantidades y las herramientas adecuadas. "La clave está en combinar tres pasos: retirar parte del almidón, una precocción rápida en microondas y el acabado crujiente en airfryer", apunta el cocinero catalán.
Modo de preparación
El primer paso es bastante sencillo: pelar y cortar las patatas en bastones. A continución, deberán reposar un rato remojadas en agua fría. De esta forma, se eliminará "parte del almidón" para evitar que se peguen y lograr una textura mucho más crujiente por fuera y tierna por dentro.
Tras este primer paso, hay que añadir un pequeño hilo de aceite y mezclar para que todas las patatas queden ligeramente embadurnadas. Posteriormente, "colócalas en un bol, cúbrelo bien con film de cocina y cocina 6 minutos en el microondas a 800 W. Quedarán muy tiernas, casi como si estuvieran confitadas", asegura el chef.
Un segundo paso muy relevante que conducirá a un último que arrasará en el modo de preparación: "Con cuidado de no quemarte con el vapor, pásalas a la airfryer y cocina 15 minutos a 185-190 °C. A mitad de cocción, remueve las patatas para que se doren de forma uniforme"¿El toque final? Subir la temperatura a 200 °C durante 5 minutos más para lograr un acabado crujiente del producto.
Una vez completados todos los pasos "obtendrás unas patatas crujientes por fuera, tiernas por dentro y hechas con apenas un hilo de aceite. Un truco sencillo que merece la pena probar".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)