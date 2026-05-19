Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortador multifuncional más barato del mercado: disponible por 6,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata del cortador que combina funcionalidad y versatilidad y cuyo precio es de tan solo 6,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad. Se puede emplear para dados, juliana, rodajas o ralladuras finas uniformes, una opción ideal para cortar verduras, frutas o queso. El aparato cuenta con seis insertos: dos para un grosor en rodajas fino o grueso, dos rejillas de corte, grande y pequeña, rallador e inserto.
Otro de los puntos fuertes es que está compuesto por unas cuchillas de acero inoxidable especialmente afiladas, lo que garantiza un trabajo mucho más rápido. Además, para los más inseguros, cuenta con un troquel de corte extraíble y un peine de limpieza para espacios intermedios, que permite una desinfección total del utensilio.
Según indica el fabricante, el manejo de este cortador multifuncional es seguro gracias al soporte de restos y a su tapa abatible extraíble con superficie de agarre de goma.
Alta demanda
La combinación de versatilidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cortador multifuncional que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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