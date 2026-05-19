Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza máxima comodidad.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros / Lidl

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y las acampadas no podrán dejar escapar. Se trata del colchón hinchable que combina practicidad y comodidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una superficie flocada y cómoda, ideal para evitar que las sábanas se deslicen y para mejorar la transpirabilidad al tacto. Este colchón se presenta como la solución definitiva para disfrutar tanto en interiores como en exteriores, por lo que se puede emplear en jornadas de acampada al aire libre, como en cualquier espacio del hogar.

Según indica el fabricante, es apto para dos personas y cuenta con un diseño en PVC resistente, que soporta un máximo de 300 kilos. Una opción ideal que garantiza una estructura robusta y confortable.

Noticias relacionadas y más

Colchón hinchable para dos personas.

Colchón hinchable para dos personas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este colchón hinchable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  3. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  4. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  5. El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
  6. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
  7. La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
  8. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros

El arrestado por el doble crimen de Oviedo ya había sido condenado por otros dos homicidios

El arrestado por el doble crimen de Oviedo ya había sido condenado por otros dos homicidios

El director de la DGT emite un comunicado para multar más caro en función del dinero que se gane a fin de mes: "No debe ser fácil que nos den a la DGT la declaración de renta"

El director de la DGT emite un comunicado para multar más caro en función del dinero que se gane a fin de mes: "No debe ser fácil que nos den a la DGT la declaración de renta"

Las empresas gijonesas triunfan en la final Ances Open Innovation 2026: startups innovadoras en sectores como agroalimentación, biotecnología o ecommerce

Las empresas gijonesas triunfan en la final Ances Open Innovation 2026: startups innovadoras en sectores como agroalimentación, biotecnología o ecommerce

El Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros la renovación del programa 'Cine Sénior', con una dotación de 11,5 millones de euros

El Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros la renovación del programa 'Cine Sénior', con una dotación de 11,5 millones de euros

Facilitar la conexión entre las empresas y el talento: el nuevo servicio de la APTE para difundir ofertas de empleo

Facilitar la conexión entre las empresas y el talento: el nuevo servicio de la APTE para difundir ofertas de empleo
Tracking Pixel Contents