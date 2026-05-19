Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón hinchable para camping más barato del mercado: disponible por 14,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima comodidad.
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y las acampadas no podrán dejar escapar. Se trata del colchón hinchable que combina practicidad y comodidad y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una superficie flocada y cómoda, ideal para evitar que las sábanas se deslicen y para mejorar la transpirabilidad al tacto. Este colchón se presenta como la solución definitiva para disfrutar tanto en interiores como en exteriores, por lo que se puede emplear en jornadas de acampada al aire libre, como en cualquier espacio del hogar.
Según indica el fabricante, es apto para dos personas y cuenta con un diseño en PVC resistente, que soporta un máximo de 300 kilos. Una opción ideal que garantiza una estructura robusta y confortable.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este colchón hinchable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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