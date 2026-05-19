Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elevador infantil para coche más seguro y barato del mercado: disponible por 12,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que promete tranquilizar a todos los papás y mamás durante los viajes en coche. Se trata del elevador para coche que combina seguridad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispostivo es que su uso es universal y es apto para todos los turismos convencionales con cinturón de seguridad de 3 puntos. Ideal para elevar la altura del niño y ajustar correctamente el cinturón del vehículo a su cuerpo. Asimismo, se instala rápidamente en cualquier automóvil sin depender de sistemas específicos como el anclaje Isofix.

Otro de los puntos fuertes de este dispositivo es su comodidad: cuenta con un reposabrazos y superficie del asiento con forma anatómica. Sin duda, la solución definitiva para que los más pequeños de la casa puedan viajar cómodamente y con máxima seguridad.

Con respecto a las instrucciones de lavado, el fabricante indica el material exterior es resistente a la luz, no destiñe y es lavable a mano. Ideal para garantizar su durabilidad y calidad a lo largo del tiempo.

Elevador infantil para asiento de coche. / Lidl

Alta demanda

La combinación de seguridad, comodidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este elevador para coche que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.