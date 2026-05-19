Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el encendedor de barbacoa más barato del mercado: disponible por 8,99 euros

El verano está la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre no podrán dejar escapar. Se trata del encendedor de barbacoa que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 8,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es permite simplificar la labor de encendido y acelerar la formación de brasas. Ideal para llenar la chimenea con carbón y colocarla sobre una fuente de ignición que sirve para obtener brasas perfectas, uniformes y listas para cocinar en menos de 15 minutos, todo ello sin esfuerzo, sin humo excesivo y evitando el uso de líquidos inflamables que pueden alterar el sabor de los alimentos.

Para máxima seguridad, dispone de un mango ergonómico con placa de protección contra el calor. Además, según indica el fabricante se puede emplar para hasta 1,5 kg de carbón vegetal o briquetas para barbacoa.

Encendedor para barbacoa. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente encendedor de barbacoa que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su caegoría.