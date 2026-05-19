Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tobogán de agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por 9,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado un nueva promoción que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata del tobogán acuático que combina resistencia y diversión y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.
Equipamiento completo para el jardín
Uno de los principales atractivos de este modelo es su arco aspersor incorporado, el cual rocía agua de manera constante sobre la pista de deslizamiento. Para activar este sistema de riego continuo basta con realizar una conexión sencilla a la manguera del jardín (la cual no viene incluida en el envío básico).
Para garantizar que la estructura no se desplace ni vuelque durante los juegos, el arco aspersor cuenta con pies rellenables de agua que actúan como contrapeso para una estabilidad óptima. Además, el pack de 5 piezas incluye dos piquetas de sujeción para el suelo y dos parches de reparación ante posibles pinchazos por el uso. La experiencia de juego se completa con un bodyboard equipado con 2 asas de agarre, que permite a los niños deslizarse a gran velocidad y de forma segura por la lona húmeda.
El fabricante detalla una serie de directrices clave para el uso correctodel tobogán: la edad recomendada es a partir de cinco años de edad y la capacidad de carga soporta un peso máximo de usuario de hasta 50 kilos.
Alta demanda
La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este tobogán que promete convertirse en uno de los artículos estrella del verano.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)