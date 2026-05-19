Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los alimentos de madera que prometen conquistar a los pequeños de la casa: fomentan de forma lúdica la fantasía, la creatividad y la capacidad de juego de rol

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo infantil que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de los alimentos de juguete de madera que combinan diversión y fantasía y cuyo precio es de tan solo 4,49 euros.

Principales características

Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta de forma lúdica en los más pequeños la fantasía, la creatividad y la capacidad de juego de rol. Estas piezas permiten trabajar herramientas fundamentales para el desarrollo humano que sirven para estimular la agilidad mental, fomentar la empatía, reducir el estrés y desarrollar habilidades sociales y de resolución de problemas en entornos seguros.

Este juego, diseñado en madera auténtica, está compuesto por un set de sándwich; otro de carne y pescado; verdura y fruta. Todas las piezas simulan a la perfección la estructura de los alimentos. Sin duda, una opción ideal para que los más pequeños se diviertan de forma realista.

Set de juguetes de madera. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este juego de madera que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.