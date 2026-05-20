Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: control táctil y hasta 35 horas de autonomía

Action ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la música en cualquier parte no podrán dejar escapar. Se trata de los auriculares inalámbricos que combinan calidad y autonomía y cuyo precio es de tan solo 7,95 euros.

Música en cualquier parte

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de hasta 35 horas de autonomía, un tiempo más que suficiente para despreocuparte de quedarte sin batería en mitad de tu hit favorito. El fabricante indica que dispone de un práctico control táctil que permite cambiar de número o contestar llamadas sin esfuerzo. Además, reduce el ruido ambiental hasta 25 db para atenuar significativamente los sonidos molestos del entorno.

Auriculares inalámbricos. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, autonomía y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir estos potentes auriculares inalámbricos que prometen convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.