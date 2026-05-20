Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha cerámica de pelo más potente y barata del mercado: disponible por 14,99 euros
Un auténtico chollo que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza
Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar no podrán dejar escapar. Se trata de la plancha cerámica de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.
Garantiza el cuidado capilar
Uno de los principales atractivos es que dispone de un revestimiento antiéstatico de cerámica que permite distribuir el calor de forma uniforme y evitar puntos calientes que puedan quemar, dañar o estropear la superficie. La plancha dispone de un ajuste de alta temperatura entre 150-230 °C, ideal para seleccionar el calor en función de la resistencia capilar.
El fabricante indica que dispone de unas placas flotantes para un presión uniforme de cabello, así como unas extralargas que permiten adaptarse al grosor capilar. Asimismo, cuenta con un apagado automático de seguridad a los 60 minutos, lo que llama a la calma en aquellas situaciones en las que las dudas sobre la desactivación se apoderan de los compradores.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible que apunta a formar largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta plancha de pelo que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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