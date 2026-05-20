Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el enfriador de aire de mesa más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que ayudará a combatir las jornadas más calurosas. Se trata del enfriador de mesa que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio 9,99 euros.

Principales características

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con tres niveles de velocidad del aire, por lo que puedes ajustar la intensidad en función de la temperatura y necesidad corporal.

Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una luz ambiental LED regulable en 7 colores y modo de cambio de color. Asimismo, la intensidad dispone de 3 niveles de ajuste.

El fabricante indica que el ventilador tiene una autonomía de hasta 7 horas, un tiempo suficiente para superar una jornada laboral sin tener que hacer frente a altas temperaturas de la oficina. Asimismo, el depósito de agua es de 700 mililítros y la longitud del cable es de 100 centímetros.

Ventilador de mesa. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente ventilador que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.