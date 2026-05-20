Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de viaje que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la bolsa que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

Comodidad en cualquier parte

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un amplio compartimento principal con cremallera de doble sentido. Ademas, su diseño incorpora un bolsillo interior con cremallera y otro abierto para objetos pequeños.

Para garantizar máxima sujección, el fabricante indica que cuenta con unas cintas cruzadas para fijar la ropa y una correa de hombro extraíble y ajustable con almohadilla móvil. Gracias a sus prácticas asas y su amplitud, esta bolsa se presenta como la solución definitiva para ir de viaje sin renunciar a la comodidad.

Bolsa para viaje. / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta bolsa de viaje que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.