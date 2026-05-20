Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de coche para perros más barata del mercado: disponible por 8,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima comodidad y seguridad
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de mascotas para mantener el interior de tu vehículo sin pelos, manchas ni suciedad. Se trata de la manta para perros que combina funcionalidad y limpieza y cuyo precio es de tan solo 8,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un engache fácil para sostener en los reposacabezas de los asientos delanteros y traseros. Una función ideal para colocar la manta y asegurar su fijación. Además, para garantizar máxima seguridad mientras viajas con tu mascota, incluye aberturas integradas para los cinturones de seguridad. La manta está compuesta por espuma acolchada, ideal para que el perro viaje cómodo y tranquilo durante todo el trayecto.
Según indica el fabricante, incluye bolsa de transporte con cremallera y correa, lo que permite fácil guardado y optimización del espacio. Asimismo, es apta para todos los modelos de turismo convencionales. Sin duda, esta manta se presenta como la solución definitiva para garantizar limpieza, seguridad y comodidad en el interior del vehículo. Con espuma acolchada y ranuras para el cinturón de seguridad.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta práctica manta para perros que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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