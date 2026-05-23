Ni caminar ni correr: este es el ejercicio que puede ayudarte a vivir más años

Caminar y correr suelen ser los ejercicios más comunes y recomendados para mantenerse en forma, sin embargo un análisis recientes de Harvard Medical School revela que otros deportes, como la natación, pueden ser una de las mejores opciones para mejorar el rendimiento físico y la salud cardiovascular.

Según la profesora de medicina I-Min Lee, especialista en prevención de enfermedades y actividad física, nadar "permite alcanzar objetivos de salud cardiovascular con menos impacto sobre las articulaciones y los músculos". Esto convierte a este deporte en una alternativa ideal para personas con dolor de rodillas, problemas de cadera o exceso de peso.

Un ejercicio completo y seguro

Los expertos aclaran que el agua reduce la presión corporal gracias a la flotación, disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones. Además, nadar exige mayor resistencia física, lo que ayuda a trabajar el corazón y fortalecer los músculos de forma intensa, pero segura.

La investigación revela que la práctica de este deporte puede llegar a quemar una cantidad de calorías similar a la de caminar a paso rápido. A esto se suma un beneficio: muchas personas consideran la natación una actividad meditativa y relajante, capaz de mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés.

Nadador. / Antonio Martinez / AFP7 / Europa / Europa Press

Beneficios para todas las edades

Otra ventaja importante es que la natación puede practicarse durante casi toda la vida. Los especialistas recomiendan comenzar paulatinamente, especialmente si hace tiempo que no se entrena a este deporte. Bastan sesiones de entre cinco y diez minutos para acostumbrarse nuevamente a los movimientos y a la coordinación de la respiración. El ejercicio no solo se limita a nadar largos, también existen otras actividades acuáticas como caminar dentro del agua o realizar ejercicios de aeróbic acuáticos.

Asimismo, aunque la natación ofrece numerosos beneficios para la salud, los expertos recuerdan que no ayuda tanto a fortalecer los huesos porque no es un ejercicio de impacto. Por ello, recomiendan combinarla con otras actividades como caminar, bailar, subir escaleras o realizar ejercicios de fuerza.