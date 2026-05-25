Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el cepillo eléctrico que garantiza resultados de peluquería: ideal para conseguir un peinado voluminoso y resistente

Action ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado personal que promete conquistar a las amantes de la belleza. Se trata del cepillo eléctrico que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 9,95 euros.

Resistencia capilar en cualquier parte

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con tres posiciones (incluyendo aire frío), ideal para ajustar secar, moldear y fijar el cabello con calidad de salón.

La potencia de aire caliente permite un toque voluminoso que garantiza máxima resistencia del peinado. Una opción versátil que permite lograr un acabado suave, con cuerpo y libre de encrespamiento de forma rápida. Sin duda, la solución definitiva para un pello brillante, fuerte y resistente.

Cepillo moldeador. / Action

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir este potente cepillo eléctrico que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.