Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa más potente y barato del mercado: disponible por 7,99 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Con las altas temperaturas ya asolando en la península, la cadena alemana ha lanzado una nueva promoción que ayudará a combatir las jornadas más calurosas en la oficina. Se trata del miniventilador de mesa que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que, gracias a su distribución uniforme del aire, ofrece una refrigeración agradable. Además, su diseño es compacto y ligero, perfecto para ubicar en cualquier parte, como un escritorio o una mesilla de noche.

Otro de sus puntos fuertes es su bajo nivel de ruido, una opción ideal para disfrutar del aire fresco sin escuchar ruidos innecesarios que perturben el descanso. Asimismo, cuenta con un interruptor giratorio para ajustar la velocidad en función de las condiciones climatológicas y corporales. El fabricante indica que cuenta con una pantalla LED con indicador de velocidad y del estado de carga de la batería con el objetivo de mantener al consumidor informado sobre la velocidad actual y la energía restante.

Para máxima seguridad, el dispositivo cuenta con unas patas antideslizantes que garantizan sostenibilidad y equilibrio. De esta forma, cuando el ventilador alcance máxima potencia se evitarán caídas que provoquen roturas o daños irreparables.

Miniventilador de mesa. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este miniventilador de mesa que proemte convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.