Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico de acero inoxidable más barato del mercado: ideal para mantener las bebidas frías en cualquier parte
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Las altas temperaturas activan la cuenta atrás para el verano y cada vez es más difícil conservar el frío de las bebidas y los alimentos. Por ello, la cadena alemana ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del vaso isotérmico que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 6,99 euros.
Disfruta del fresco en cualquier parte
Uno de los principales atractivos de ese artículo es que está compuesto por un aislamiento de doble pared, lo que elimina los puentes térmicos y evita que el calor o el frío se transfieran al exterior. Una opción ideal para mantener la temperatura en bebidas sin renunciar a la temperatura deseada.
El fabricante indica que es compatible con todos los portavasasos convencionales de coche, por lo que puedes disfrutar de un buen refresco durante largos trayectos. Está diseñado con una práctica asa y una pajita reutilizable, además es apta para lavavajillas, lo que simplifica su proceso de limpieza y promete mayor durabilidadad.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este vaso isotérmico de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
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