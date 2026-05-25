Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de cabina más resistente y barata del mercado: disponible por 24,99 euros

¿Cansado de que el equipaje llegue dañado? No te preocupes, Lidl ha lanzado la solución definitiva para viajar cómodo y tranquilo. Se trata de la maleta de cabina que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispostivo es que está diseñado por unas carcasas robustas y resistentes a los golpes. Ideal para evitar roturas o daños que deterioren el estado original de la maleta y devalúe su funcionalidad. El artículo cuenta con un asa telescópica de 5 posiciones con botón de bloqueo y 4 ruedas dobles de marcha suave, así como un hueco de agarre para levantarla y guardarla más fácilmente. Esta combinación de características está diseñada para proporcionar la máxima maniobrabilidad, comodidad y ergonomía al transportar el equipaje.

El fabricante indica que cuenta con candado de combinación numérica Travel Sentry® Approved, válido en más de 55 países y con función de sistema TSID para una identificación más rápida del equipaje perdido. Además, cumple con la normativa de equipaje de mano de la mayoría de las compañías aéreas.

Otro de sus puntos fuertes es que incluye una bolsa independiente para ropa sucia. Con sus medidas de 50 x 38 cm, es lo suficientemente espaciosa para guardar zapatillas, botas o varias prendas húmedas, evitando que la suciedad y los malos olores contaminen tu ropa limpia.

Maleta de cabina. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta resistente maleta de cabina que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.