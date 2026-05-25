Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje infantil más resistente y que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 30 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar y entretener a los más pequeños de la casa durante los viajes Se trata de la divertida maleta infantil que combina diversión y resistencia y cuyo precio es de tan solo 29,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un divertido diseño que posiciona a esta maleta como la compañera ideal sentarse, jugar, montar o dejarse llevar. Gracias a su cómoda superficie con asas para sentarse se posiciona como la opción ideal para mantener entretenidos a los más pequeños en periodos de espera como aeropuertos o estaciones.
El fabricante indica que está confeccionada con un material resistente, lo que le otorga a la maleta una gran robustez y rigidez. Además, para máxima comodidad cuenta con una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro y cierre con bloqueo.
Alta demanda
La combinación de resistencia, calidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta divertida maleta infantil que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros