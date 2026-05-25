Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje infantil más resistente y que promete conquistar a los más pequeños de la casa: disponible por menos de 30 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar y entretener a los más pequeños de la casa durante los viajes Se trata de la divertida maleta infantil que combina diversión y resistencia y cuyo precio es de tan solo 29,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un divertido diseño que posiciona a esta maleta como la compañera ideal sentarse, jugar, montar o dejarse llevar. Gracias a su cómoda superficie con asas para sentarse se posiciona como la opción ideal para mantener entretenidos a los más pequeños en periodos de espera como aeropuertos o estaciones.

El fabricante indica que está confeccionada con un material resistente, lo que le otorga a la maleta una gran robustez y rigidez. Además, para máxima comodidad cuenta con una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro y cierre con bloqueo.

Maleta de cabina infantil. / Lidl

Alta demanda

La combinación de resistencia, calidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta divertida maleta infantil que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.