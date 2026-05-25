Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hervidor de agua más potente del mercado: disponible por 24,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los cazadores de gangas y la alta calidad. Se trata del hervidor de agua que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una tapa con un práctico sistema de apertura con una sola mano, lo que permite llenar o limpiar el hervidor de forma rápida y cómoda. Al pulsar el botón, la tapa se abre sola, ideal para garantizar mayor comodidad en la cocina, ya que evita el contacto directo vez el agua está hirviendo. Además, también cuenta con un cierre de seguridad, lo que ofrece un manejo cómodo y seguro.

El fabricante indica que el dispositivo cuenta con protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco. Gracias a esta función el consumidor podrá librarse de graves averías, deformaciones y destrucción del diseño cuando las condiciones de uso no son optimas. Además, cuenta con un filtro de cal extraíble e indicador del nivel de agua, lo que hace más fácil su limpieza y su lectura.

Hervidor de agua. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente hervidor que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.