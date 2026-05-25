Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés más potente y barata del mercado: ideal para cocinar pescado, carne, verduras o guisos
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado del hogar que promete conquistar a los enamorados de la cocina rápida y sin complicaciones. Se trata de la olla exprés que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 39,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad; ya que incluye también accesorios para cocinar al vapor, por lo que su uso no se limita únicamente a preparados de cocción.
La olla cuenta con una tapa presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado, lo que aumentará la temperatura interna por encima del punto de ebullición y hará que los alimentos se cocinen mucho más rápido. La opción ideal para elevar tus recetas de carne, pescado, verduras y guisos.
Al usar menos agua y menos tiempo de exposición a las altas temperaturas, se pierden menos vitaminas y minerales en los productos, por lo que retendrán mejor sus nutrientes y conservarán gran sabor. Además, cuenta con una base sándwich encapsulada para una mejor distribución del calor. Sin duda, la solución definitiva para cocinar rápido y fomentando el ahorro energético.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente olla exprés que apunta a convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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