Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el columpio nido más barato y seguro del mercado: fomenta la motricidad y el equilibrio de forma lúdica
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su catálogo infantil que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata del columpio nido que combina seguridad y diversión y cuyo precio es de tan solo 39,99 euros.
Diversión en cualquier parte
Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta la motricidad y el equilibrio de forma lúdica; a través del juego, permite a los niños divertirse mientras logran importantes avances de desarrollo y coordinación en su cuerpo y mente.
El columpio resulta de gran comodidad: dispone de gran espacio para que puedan disfrutar de él tanto pequeños como grandes. Además, está diseñado por un marco de acero acolchado, por lo que también sirve como un artículo de relajación en exteriores.
El fabricante indica que es resistente a los rayos UV y a la intemperie, lo que garantiza su durabilidad con el paso del tiempo. Con respecto a su seguridad, está diseñado por 4 cuerdas con anillas de ajuste y 4 anillas de acero para la fijación. Sin duda, este columpio se presenta como la solución definitiva para garantizar máxima diversión.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y seguridad apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este columpio que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de cu categoría.
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