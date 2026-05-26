Ni caminar ni correr: este es el deporte que alarga la esperanza de vida según los expertos

A lo largo de los años, la ciencia ha puesto sobre la mesa que caminar y correr constituyen los ejercicios más beneficiosos para mantenerse en forma y alargar la esperanza de vida. Sin embargo, cada vez son más los expertos que difieren de esta recomendación. No porque sea perjudicial para la salud, ni mucho menos, sino porque coinciden en que existen hábitos aún más completos para cuidar la salud mental y corporal.

Bailar, el mejor aliado para mejorar la calidad de vida

Según la Fundación Phascall, el baile es un ejercicio físico que viaja mucho más allá del deporte tradicional. No solo fortalece huesos, músculos y articulaciones, esta práctica activa funciones cerebrales clave, contribuye a mejorar el estado de ánimo y fomenta la socialización, tres puntos esenciales para alcanzar un envejecimiento saludable.

Los expertos señalan que, cuando una persona baila, no solo produce movimientos corporales, sino que también expresa emociones, estimula la memoria y reduce el estrés". “El baile contribuye al bienestar físico, emocional, cognitivo y social”, señala la fundación, que considera esta actividad una auténtica “decisión sabia” para disfrutar de una vida más longeva y plena.

Desde el ámbito neurocientífico, diversos estudios han avalado que este ejercicio aumenta las conexiones neuronales y estimula áreas cerebrales relacionadas con la memoria espacial, la regulación emocional y la atención. Además, contribuye a la libreación del BDNF, una molécula fundamental para la plasticidad neuronal y la creacion de nuevas interconexiones entre las neuronas. De esta forma, ayuda a preservar funciones cognitivas frente a enfermedades neurodegenerativas -como es el caso del Alzheimer- y frente al envejecimiento.

En este contexto, la música también juega un papel clave. El ritmo activa el sistema visual, motor y auditivo, provocando una sincronización cerebral que ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y mejorar la conciliación del sueño. De hecho, la combinación de música y baile ya se emplea como una opción de terapia complementaria en pacientes que padecen demencia.

La directora Lizt Alfonso (c) dirige una clase de baile / Ernesto Mastrascusa / EFE

La psicóloga clínica Anna Gimeno subraya además el impacto emocional y social del baile. “Bailando se despiertan emociones y fantasías a través del movimiento, lo que facilita la expresión de sentimientos y estados de ánimo de forma natural”, explica. Según la experta, bailar ayuda a canalizar emociones como la ansiedad o la ira de manera saludable y mejora el control emocional las rutinas diarias.

Gimeno también incide el valor social. Las clases grupales, fiestas o verbenas favorecen las relaciones personales y el sentimiento de pertenencia. “Bailar proporciona oportunidades para relacionarnos con otras personas y mejorar habilidades sociales”, afirma.

Los expertos coinciden en que el baile combina ejercicio físico, conexión social y estimulación en un mismo ejercicio. Una fórmula que podría ser la clave no solo para alargar la esperanza de vida, sino también para hacerlo con una mejor calidad.