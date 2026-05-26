Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la licuadora más potente y barata del mercado: ideal para el uso diario y muy fácil de limpiar

Action ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de calidad sin complicaciones. Se trata de la licuadora que combina durabilidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 29,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su gran potencia (500 vatios) podrás preparar batidos, sopas y licuados de forma rápida y sencilla. Gracias a sus 2 velocidades y su función de pulso, se podrá adaptar la textura y sabor del preparado a gusto de consumidor.

El fabricante indica que la jarra está diseñada en una estructura resistente y se mantiene estable gracias a sus pies deslizantes, lo que garantiza máxima seguridad y evita que se produzcan daños o roturas difíciles de reparar. Además, señala que el proceso de limpieza es bastante sencillo después de cada uso. Sin duda, el accesorio perfecto que debería convertirse en un imprescindible de cualquier cocina.

Licuadora. / Action

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseugir esta potente licuadora que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.