Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano más potente y barata del mercado: ideal para arreglos rápidos en cualquier parte

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de los chollos y la alta calidad. Se trata de la máquina de coser de mano que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros, un 50 por ciento inferior respecto a su precio actual.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispostivo es que es muy fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad. Además, su diseño compacto, ligero y portátil posiciona a esta máquina de coser como la aliada perfecta para solucionar pequeños arreglos fuera de casa. Una opción ideal para llevar de viaje y solucionar los inconvenientes de última hora.

El fabricante indica que es adecuada para realizar todo tipo de laborales manuales y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana, tejidos, dobladillos de pantalones, cortinas, desgarros, etc. Incluso, se pueden reparar cortinas colgadas. Con solo pulsar un botón el consumidor podrá realizar reparaciones rápidas, dobladillos y pequeños proyectos de costura de forma práctica y sin ocupar espacio.

Máquina de coser de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente máquina de coser de mano que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría.