Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina inflable XXL más barata del mercado: disponible por 19,99 euros
Un auténtico chollo que promete convertirse en el mejor aliado para combatir las altas temperaturas
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete ayudar a combatir las jornadas más calurosas. Se trata de la piscina inflable XXL que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.
Disfruta del verano con máxima calidad
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un sistema de dos cámaras de aire con una construcción robusta del fondo, lo que garantiza mayor estabilidad y seguridad. Esta función se combina con una construcción robusta. Una opción ideal para lograr un suelo más resistente a los pinchazos y cómodo para el apoyo, evitando que el relieve del terreno sea molesto.
Con respecto a su sistema de montaje, el fabricante indica que es bastante sencillo: contiene unas válvulas de desinflado rápido para un desmontaje fácil y sin complicaciones. Además, cuenta con una abertura de vaciado para liberar de forma rápida y cómoda toda el agua de la piscina. En caso de daño o rotura, la piscina incluye dos parches de reparación, lo que garantiza máxima durabilidad del artículo.
Otro de sus puntos fuertes, es que cuenta con un soporte para bebidas integrado. Sin duda, la solución definitiva para relajarse mientras se disfruta del baño y se combaten las altas temperaturas.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta piscina inflable XXL que promete convertirse en la mejor aliada para combatir las jornadas más calurosas.
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