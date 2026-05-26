Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco para jardín con almacenaje más barato del mercado: ideal para guardar utensilios, herramientas, accesorios de riego o juegos

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes del buen tiempo. Se trata del banco para jardín con almacenaje que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 89,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un amplio compartimento; ideal para guardar utensilios, herramientas, accesorios de riego o juegos. El banco está elaborado de material de plático con aspecto rústico de madera; su estructura no solo se limita a aportar mayor durabilidad, sino también es sinónimo de estilismo, lo que mejorará el aspecto de tu porche o jardín. Asimismo, cuenta con un amplio espacio para dos personas e incluye reposabrazos. Sin duda, la solución definitiva para disfrutar del exterior y relajarse de la forma más cómoda.

Según indica el fabricante, el montaje es bastante sencillo, ya que no es necesario emplear casi ninguna herramienta: el banco estará listo mediante un sistema de encaje y clic. Asimismo, es resistente a la intemperie y fácil de cuidar gracias a su estructura de plástico, lo que garantiza máxima durabilidad.

Banco para jardín. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este banco para jardín que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.