Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rizador cónico que promete resultados de peluquería: disponible por 24,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado personal que promete conquistar a las amantes del cabello. Se trata del rizador cónico que combina potencia y resultados de peluquería y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por una varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica. Una función ideal que permite una distribución óptima del calor y garantiza un extra de suavidad y brillo al cabello, reduciendo la posibilidad de encrespamiento.
El rizador puede alcanzar un nivel entre 120 - 180 ºC, perfecto para ajustar la termperatura en función del grosor y resistencia capilar. Sin duda, este rizador se presenta como la solución definitiva para lucir un pelo voluminoso y libre de daños.
Con respecto al sistema de seguridad, el fabricante indica que dispone de una función de apagado automático después de 30 minutos, lo que llama a la calma en aquellas situaciones en las que las dudas sobre la desactivación se apoderan de los compradores.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente rizador cónico que garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza y promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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