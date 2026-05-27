Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos solares más potentes y baratos del mercado: disponibles por 6,96 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Action ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la música en cualquier parte. Se trata de los auriculares inalámbricos solares que combinan potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 6,96 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite disfrutar de tu hit favorito durante mucho más tiempo que unos convencionales. Gracias a su panel solar de estuche, permite cargar fácil y rapidamente el auricular. Una opción ideal para viajar a cualquier parte sin ningún tipo de preocupación. Además, refuerza su compromiso con el medio ambiente al no depender de electricidad para su carga.
Según indica el fabricante, dispone de un aguante de hasta 5 horas de reproducción por carga y un total de 25 horas con el estuche. Además, cuenta con un práctico control táctil y micrófono integrado que permite contestar llamadas respetando la acústica y la calidad de la misma. Sin duda, estos auriculares se presentan como la solución definitiva para el uso diario.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de las tiendas Action. ¿El objetivo? Conseguir estos potentes auriculares que prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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