Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano premium más potente y barata del mercado: disponible por 17,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de calidad y sin complicaciones. Se trata de la batidora de mano premium que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivos es que cuenta con interruptor Smart-Speed para un control intuitivo de la velocidad; cuanto más fuerte se presione el botón, mayor potencia alcanzará la batidora. Una opción ideal para regular el nivel de movimiento y adaptar la textura o cremosidad a gusto del consumidor.

Otro de los puntos fuertes de este artículo es que cuenta con un motor de alto rendimiento de 1000 W, perfecto para triturar ingredientes duros y procesar masas densas sin esfuerzo ni sobrecalentamiento. Asimismo, cuenta con un pie mezclador y cuchilla de dos hojas de acero inoxidable de extracción rápida con diseño especial para preparar puré con pocas salpicaduras.

Para garantizar máxima seguridad, la batidora está diseñada con un mango ergonómico y engomado para un manejo cómodo y seguro. Perfecto para evitar caídas que produzcan daños o desperfectos difíciles de reparar.

Batidora de mano. / Lidl

El fabricante indica que cuenta con un vaso medidor con 700 mililítros de volumen útil y escala para medir el contenido, una opción ideal que ofrece máxima precisión en lo que refiere a las cantidades y al proceso de preparado. Además, para los más curiosos culinarios, incluye un recetario con cinco sugerecias.

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente batidora que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.