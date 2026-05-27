Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de gas para camping más cómodo y práctico del mercado: disponible por 7,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de tiempo libre que promete conquistar a los amantes de la naturaleza. Se trata del hornillo para camping que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una llama regulable de forma continua. Una opción ideal para cocinar a fuego lento y controlado y evitar quemaduras, así como garantizar máximo sabor.
Asimismo, el fabricante indica que este hornillo es de gas y lo califica de bajo consumo, lo que garantiza máxima durabilidad, especialmente en aquellas escapadas al aire libre que se demoran más de la cuenta y es necesario calentar o cocinar.
Además, este aparato se puede emplear con cualquier cartucho del tipo 200, marcado con "Butano", siempre que cumpla la norma EN 417. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para sobrevivir con máximas garantías durante una jornada de acampada.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente hornillo de gas para camping que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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