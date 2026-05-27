Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la estación meteorológica inalámbrica más precisa del mercado: disponible por 9,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la estación meteorológica inalámbrica que combina precisión y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.
Previsión meteorológica basada en la evolución de la presión atmosférica
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una previsión meteorológica mediante símbolos fáciles de entender. Gracias a su sensor exterior con 1000 metros de alcance (en campo abierto) ofrece información precisa sobre la temperatura y humedad en interior y exterior. Una opción ideal para que el consumidor pueda aclimatarse y preveer las condiciones climatológicas previstas para el día.
Otro de los puntos fuertes, es que incluye valores de presión atmosférica de las últimas 12 horas, las horas de salida y puesta del sol y una indicación de las fases lunares. La interacción de estas tres variables ofrece una imagen completa de la atmósfera y el medio ambiente.
El dispositivo también cumple la función de reloj digital: cuenta con un indicador de fecha y dos funciones de alarma con función de repetición. Además, también alerta sobre condiciones climatológicas extremas, como altas temperaturas y heladas.
El fabricante indica que dispone de fácil asignación de datos mediante la denominación de los sensores en la estación base y únicamente se puede emplear en espacio interiores. Además, se pueden conectar hasta 3 sensores y se puede colocar de pie o montar en la pared. Sin duda, la solución definitiva para que los consumidores dispongan de la máxima información climatológica y atmosférica.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta estación meteorológica inalámbrica que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.
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