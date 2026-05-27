Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el armario de baño más amplio y resistente del mercado: el 80 por ciento de los clientes lo recomiendan
Un auténtico chollo que se convertirá en un imprescindible del hogar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la comidad y el diseño. Se trata del armario de baño que combina amplitud y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 45,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que no solo se limita a un diseño moderno con acabados en toque mate que simulan madera de roble; también dispone de gran capacidad de almacenaje. Gracias a sus cajones de fácil apertura y a su extenso espacio -variable gracias al estante de altura regulable- ofrece la posibilidad de organizar y guardar artículos y accesorios en su interior sin necesidad de caer en el famoso ruido visual que perturba la calma y el orden de los consumidores.
El fabricante indica que el material es resistente a los arañazos y fácil de limpiar gracias al revestimiento de resina de melamina. Lo que garantiza máxima durabilidad y simplifca el proceso de lavado. Además, su color ofrece muchas posibilidades de combinación con el resto de muebles de esta serie.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este armario para baño que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
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