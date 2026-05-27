Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el armario de baño más amplio y resistente del mercado: el 80 por ciento de los clientes lo recomiendan

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la comidad y el diseño. Se trata del armario de baño que combina amplitud y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 45,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que no solo se limita a un diseño moderno con acabados en toque mate que simulan madera de roble; también dispone de gran capacidad de almacenaje. Gracias a sus cajones de fácil apertura y a su extenso espacio -variable gracias al estante de altura regulable- ofrece la posibilidad de organizar y guardar artículos y accesorios en su interior sin necesidad de caer en el famoso ruido visual que perturba la calma y el orden de los consumidores.

El fabricante indica que el material es resistente a los arañazos y fácil de limpiar gracias al revestimiento de resina de melamina. Lo que garantiza máxima durabilidad y simplifca el proceso de lavado. Además, su color ofrece muchas posibilidades de combinación con el resto de muebles de esta serie.

Armario para baño. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este armario para baño que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.