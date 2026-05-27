Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo con secador más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
Un auténtico chollo que garantiza los mejores resultados
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar y los buenos resultados. Se trata de la plancha de pelo con secador que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 47,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina, ideal para moldear y alisar el pelo de forma uniforme sin renunciar a la protección del calor. Además, cuenta con función iónica para resultados de peinado óptimos que reducen el encrespamiento y aportan brillo al cabello.
Otro de los puntos fuertes es su versatilidad: este artículo cuenta con tres modos seleccionables: plancha de pelo, secador o ambas en conjunto. Sin duda, la solución definitiva que garantiza máxima funcionalidad sin renunciar al cuidado del cabello.
El fabricante indica que la plancha puede alcanzar una temperatura máxima de 210 ºC y cuenta con un indicador LED para informar de la misma. Ideal para ajustar el nivel del calor en función del grosor capilar y evitar posibles daños que deterioren por completo la suavidad y resistencia del cabello.
Alta demanda
La combinación de versatilidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente plancha de pelo con secador que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.
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