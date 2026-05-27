Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más resistente del mercado: rebajada en un 60 por ciento

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más resistente del mercado: rebajada en un 60 por ciento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más resistente del mercado: rebajada en un 60 por ciento

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que está arrasando entre los consumidores. Así lo ha alertado la propia cadena alemana, ya que quedan pocas unidades disponibles y se prevé que se agote en cuestión de horas. Se trata de la sartén de acero inoxidable que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado en acero inoxidable de 3 capas, que sirve para lograr una distribución rápida y uniforme del calor, lo que permite sellar carnes, dorar vegetales y hacer salsas al puro estilo de la haute cuisine. Gracias que se pueden emplear utensilios de metal, libera a los alimentos de toxicidades y sustancias químicas propias de otros materiales que pueden deteriorar el proceso de preparado.

Según indica el fabricante, la sartén es extremadamente resistente a los arañazos, lo que garantiza máxima durabilidad. Además, señala que es apta para cocinas de inducción y recomienda que no se emplee el lavavajillas para su limpieza.

Noticias relacionadas y más

Sartén de acero inoxidable.

Sartén de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sartén de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  4. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  5. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
  8. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y resistente del mercado: ideal para balcón, jardín o terraza

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y resistente del mercado: ideal para balcón, jardín o terraza

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente freidora de aire más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente freidora de aire más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

El Principado confía en que Indra compre el taller de Duro en Langreo "en las próximas fechas"

El Principado confía en que Indra compre el taller de Duro en Langreo "en las próximas fechas"

Sale a subasta por 1,8 millones de euros la antigua fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo

Sale a subasta por 1,8 millones de euros la antigua fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo

El BOE aprueba el trámite que cuesta 9 euros pero puede acabar con multas de hasta 500 euros e incluso retirada del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El BOE aprueba el trámite que cuesta 9 euros pero puede acabar con multas de hasta 500 euros e incluso retirada del vehículo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

Montse Tomé despide a Alexia Putellas: “Es una leyenda del Barça y del fútbol español”

Montse Tomé despide a Alexia Putellas: “Es una leyenda del Barça y del fútbol español”

Un grupo de alumnos del colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés, premiado por "Speaking Nature", un proyecto que analiza la calidad del aire urbano

Un grupo de alumnos del colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés, premiado por "Speaking Nature", un proyecto que analiza la calidad del aire urbano
Tracking Pixel Contents