Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de acero inoxidable más resistente del mercado: rebajada en un 60 por ciento

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que está arrasando entre los consumidores. Así lo ha alertado la propia cadena alemana, ya que quedan pocas unidades disponibles y se prevé que se agote en cuestión de horas. Se trata de la sartén de acero inoxidable que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 17,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado en acero inoxidable de 3 capas, que sirve para lograr una distribución rápida y uniforme del calor, lo que permite sellar carnes, dorar vegetales y hacer salsas al puro estilo de la haute cuisine. Gracias que se pueden emplear utensilios de metal, libera a los alimentos de toxicidades y sustancias químicas propias de otros materiales que pueden deteriorar el proceso de preparado.

Según indica el fabricante, la sartén es extremadamente resistente a los arañazos, lo que garantiza máxima durabilidad. Además, señala que es apta para cocinas de inducción y recomienda que no se emplee el lavavajillas para su limpieza.

Sartén de acero inoxidable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sartén de acero inoxidable que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.