Despídete de las canas: el truco casero para oscurecer el pelo sin teñirse que no pasa de moda

Cada vez más personas tratan de encontrar alternativas naturales para combatir las canas sin recurrir a tintes químicos que en muchas ocasiones dañan el cabello y producen reacciones alérgicas. En este contexto, un remedio casero vuelve a ganar fama por su bajo coste, sencillez y resultados dignos de peluquería: emplear café para oscurecer el pelo.

Este remedio casero, utilizado desde hace décadas, se basa en aprovechar los pigmentos naturales propios del café para alcanzar un tono más oscuro y uniforme del pelo, especialmente en cabellos de color castaño o moreno. Sin embargo, es necesario aclarar que no elimina las canas de forma permanente, pero sí contribuye a difuminarlas de manera natural y sin perjudicar la fibra capilar.

Preparar este remedio casero es bastante sencillo. Solo se necesitan dos tazas de café bien cargado y dejarlo enfriar por completo. Una vez se lave el cabello con champú, debe aplicarse desde la raíz hasta las puntas. La mejor manera de impregnación es realizar un ligero masaje sobre el cuero cabelludo. Una vez distribuido, hay que dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes de aclarar con agua tibia.

Para potenciar el brillo y mejorar la hidratación capilar, algunas personas añaden unas gotas de aceite de coco o una cuchadarita de cacao en polvo. El efecto no es tan intenso e inmediato que el del tinte convencional, pero con varias aplicaciones a la semana puede alcanzarse un tono uniforme y oscuro.

Gracias a las propiedades antioxidantes del café aporta mayor suavidad y brillo del cabello, además de camuflar el blanco de las canas. Otro de sus principales atractivos es que evita el uso de sustancias nocivas como el peróxido o el amoníaco, presente en la mayoría de tintes comerciales. Sin duda, la solución definitiva para combatir las canas de forma natural y económica.