Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molinillo de café eléctrico más recomendado por los clientes: disponible por menos de 15 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del café. Se trata del molinillo eléctrico que combina funcionalidad y control y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

Disfruta del auténtico sabor del café

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una tapa transparante para controlar el grado de molido. Una opción ideal que ofrece mayor precisión y te permite detener el motor justo cuando logras la cantidad adecuada.

El volúmen útil es de hasa 70 granos de café, una cantidad exacta que corresponde a una taza estándar. Además, el dispositivo incluye un cepillo de limpieza que permite eliminar los granos más resistentes en zonas díficiles de alcanzar.

El fabricante indica que la potencia del aparato es de 180W y la longitud del cable es de 85 centímetros. Además, es importante tener en cuenta que para máxima seguridad el molinillo solo funciona con la tapa puesta.

Noticias relacionadas

Molinillo eléctrico de café. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este molinillo eléctrico de café que promete convertirse en un imprescindible de la cocina.