Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molinillo de café eléctrico más recomendado por los clientes: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del café. Se trata del molinillo eléctrico que combina funcionalidad y control y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.
Disfruta del auténtico sabor del café
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una tapa transparante para controlar el grado de molido. Una opción ideal que ofrece mayor precisión y te permite detener el motor justo cuando logras la cantidad adecuada.
El volúmen útil es de hasa 70 granos de café, una cantidad exacta que corresponde a una taza estándar. Además, el dispositivo incluye un cepillo de limpieza que permite eliminar los granos más resistentes en zonas díficiles de alcanzar.
El fabricante indica que la potencia del aparato es de 180W y la longitud del cable es de 85 centímetros. Además, es importante tener en cuenta que para máxima seguridad el molinillo solo funciona con la tapa puesta.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este molinillo eléctrico de café que promete convertirse en un imprescindible de la cocina.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París