Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini sartén de aluminio más barata del mercado: disponible por 3,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina sin complicaciones y de alta calidad. Se trata de la mini sartén de aluminio que combina resistencia y calidad y cuyo precio es una auténtica locura: tan solo 3,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con un revestimiento antiadherente para el uso diario. Una opción ideal para añadir poca cantidad de aceite en la base de la sartén y poder freír de forma saludable y con poca grasa. Esta función ofrece una excelente limpieza porque sus materiales son altamente hidrófobos y lipófobos, lo que significa que repelen el agua y la grasa, impidiendo que los restos de comida se adhieran a los poros de la superficie.

Según indica el fabricante, cuenta con un mango de plástico que ofrece un manejo cómodo y seguro. Además, es apta para todo tipo de cocinas (excepto inducción), lo que convierte a este artículo en la opción más versátil, práctica y resistente.

Sartén de aluminio. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta mini sartén de aluminio que promete volar de las estanterías en cuestión de horas.