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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana de 18 piezas más estilosa y barata del mercado: disponible por 32,99 euros

Un auténtico chollo que llenará de personalidad y elegancia la mesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana de 18 piezas más estilosa y barata del mercado: disponible por 32,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de porcelana de 18 piezas más estilosa y barata del mercado: disponible por 32,99 euros

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los enamorados del menaje y el buen gusto. Se trata de la vajilla de porcelana de 18 piezas que combina funcionalidad y estilo y cuyo precio es una auténtica locura: tan solo 32,99 euros.

¿Qué ofrece este juego?

El set vestirá tu mesa con seis platos llanos de 27 centímetros, seis ondos de 20 centímetros y seis de postre de 19 centímetros. Las piezas suficientes para sobrevivir a un buen número de comensales.

Otro de los puntos fuertes son sus preciosos diseños. La vajilla combina amarillo, verde y azul con modernos estampados. Una opción ideal para transformar cualquier comida en una experiencia especial, aportando personalidad, vitalidad y elegancia a la mesa.

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Vajilla de porcelana.

Vajilla de porcelana. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, estilo y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta vajilla de porcelana que promete convertirse en el menaje imprescindible de cualquier hogar.

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