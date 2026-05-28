Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de manos 2 en 1 que es la más potente y barata del mercado: disponible por 16,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la batidora de mano 2 en 1 que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 16,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su función 2 en 1, perfecto para triturar ingredientes duros y procesar masas densas sin esfuerzo ni sobrecalentamiento. Cuenta con velocidad regulable sin niveles y un botón turbo para batir con impulsos de gran potencia. Ideal para adaptar la textura en función de los gustos culinarios del consumidor.

La capacidad útil de la picadora es de 500 mililítros y cuenta con dos cuchillas de hojas de acero inoxidable, ideal para picar alimentos como queso, hierbas aromáticas o frutos secos. Además, para los enamorados de la precisión y las cantidades exactas, dispone de un vaso medidor con una capacidad útil de 700 mililítros y escala para medición del contenido.

Para garantizar máxima limpieza en la cocina, cuenta con un pie batidor de acero inoxidable de desmontaje rápido, así como un diseño destinado para batir sin salpicaduras. Tanto el vaso medidor, como la picadora múltiple -sin la tapa del accionamientos- y la tapa de cierre son aptos para el lavavajillas, lo que simplifica su limpieza y garantiza máxima durabilidad.

El fabricante indica que para los más curiosos culinarios incluye un recetario con cinco propuestas. Sin duda, esta batidora se presenta como la solución definitiva para ahorrarte muchos quebraderos de cabeza en la cocina.

Batidora de mano. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta batidora 2 en 1 que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.