Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 70 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del menaje y la cocina de alta calidad. Se trata del set de ollas de acero inoxidable que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es un auténtico chollo: disponible por tan solo 62,99 euros.

¿Qué ofrece?

El juego está compuesto por cinco cacerolas con tapa de cristal (que incluye salida de vapor), lo que ofrece una cocción práctica a simple vista. Uno de sus puntos fuertes es su diseño en acero inoxidable, que garantiza máxima durabilidad y resistencia.

Gracias al fondo de cápsula-sándwich permite alcanzar una cocción suave y económica, ideal para guisos o sopas que requieren mayor lentitud durante el proceso de preparado. Una forma ideal para potenciar el sabor y elevar la calidad en cada plato. Además, cuenta con un borde vertedor que facilita el vaciado y el vertido, sin necesidad de derramar ni una sola gota.

Según indica el fabricante, el juego es apto para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción. Todas las piezas se puede lavar en el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza. Además, las cacerolas pueden soportar un temperatura en el interior del horno de 250 °C. Las tapas, por su parte, solo resisten 180 °C. Sin duda, este juego de ollas abre un amplio abanico de posibilidades culinarias.

Set de ollas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, durabilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente set de ollas que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.