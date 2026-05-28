Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 20 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes del dulce. Se trata de la gofrera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es un auténtico chollo: tan solo 16,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta ocon un revesitmiento antiadherente de alta calidad. Gracias a su alto grado de dureza ofrece una buena resistencia a la abrasión. Ideal para que las tortitas o los gofres no queden pegados o sufran pequeñas quemaduras que estropeen por completo su sabor.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un termostato regulable sin niveles, lo que permite ajustar la temperatura exacta y de forma progresiva. También dispone de una luz indicadora de horneado que alerta cuando el aparato está alcanzando un calentamiento óptimo y está listo para utilizar.

Según indica el fabricante, su diseño está compuesto por un mango termoaislante que garantiza máxima seguridad y un buen agarre. Además, para aquellos consumidores que quieran innovar su arte culinario, incluye un recteario con 15 sugerencias.

Gofrera. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente gofrera que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría. Así que ya sabes, pincha en este enlace y no la dejes escapar.