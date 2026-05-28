Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa más barata del mercado: con parrilla de altura regulable para una distribución óptima del calor

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida al aire libre y el buen tiempo. Se trata de la barbacoa oscilante que combina funcionalidad y durabilidad y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 32,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una parrilla de altura regulable (máximo 64 centímetros) para una distribución óptima del calor. Una opción ideal para ajustar la altura en función del tipo de asado que se quiera alcanzar. Además, el fabricante indica que únicamente se puede utilizar con carbón de tipo vegetal.

La parrilla grande de acero cromado cuenta con un diámetro de aproximadamente 50 centímetros. Un tamaño suficiente para preparar varios alimentos al mismo tiempo y tener que ahorrar largas esperas innecesarias. Además, cuenta con un brasero robusto y esmaltado, ideal para controlar el fuego en el exterior.

Para garantizar máxima seguridad, dispone de una estructura de trípode estable con un soporte seguro, así como unos pies de goma para no dañar el suelo.

Barbacoa oscilante. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán claro su objetivo: conseguir esta barbacoa oscilante que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. No dudes más, pincha en este enlace y disfruta de las mejores jornadas al aire libre.