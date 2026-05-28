Sabrosa, rápida y ligera: el chef Jordi Cruz revoluciona las redes con su receta de hamburguesa saludable

Comer saludable está al alcance de cualquiera y así lo ha demostrado el chef Jordi Cruz en una de sus últimas publicaciones en Instagram. El cocinero catalán ha vuelto a conquistar a su comunidad digital con una receta tan fácil como saludable.

Aunque es cierto que degustar una buena hamburguesa está asociado a ingerir unas cuantas calorías de más, Jordi ha conseguido revolucionar este plato con una sencilla adaptación que promete enamorar a sus seguidores más fitness. El cambio es bastante simple: tan solo hay que sustituir el clásico pan por unas hojas grandes de lechuga. Et voilá. Esta modificación permite paladear una hamburguesa "sabrosa, rápida y más ligera, sin renunciar al placer de una buena burger".

Un cambio que marca la diferencia

Según indica el chef, el objetivo principal es controlar "la grasa para conseguir un plato equilibrado pero lleno de sabor". Los ingredientes no difieren mucho del clásico original: hamburguesa de carne, poco aceite de oliva, hojas grandes de lechuga iceberg para el crujiente y alguna de Trocadero, un aguacate, un tomate, dos láminas de pepinillo, queso cheddar, una cucharadita de salsa estilo mahonesa ligera de huevo cocido y sal.

Los más golosos tendrán la opción de acompañar el plato con una ración de patatas. Para que sea lo más saludable posible, Jordi recomienda prepáralas en la airfrayer.

Un clásico sin renunciar al sabor original

El proceso de elaboración es bastante sencillo. "Calienta bien una sartén y añade dos gotas de aceite. Coloca la hamburguesa y dóralo con intensidad, presionándola ligeramente para que suelte sus jugos y se caramelice", comienza señalando el chef. Una vez se alcance la textura, hay que bajar un poco el fuego para que termine de hacerse, evitando quemaduras o partes muy crudas.

Para simplificar la preparación, Jordi recomienda cocinar el "pan" mientras se está preparando la carne. "Separa hojas grandes de lechuga iceberg, intentando que no se rompan, y reserva varias para la base y la tapa de la hamburguesa", señala el chef. Los siguientes pasos son bastante sencillos: cortar en láminas finas el aguacate y preparar el resto de ingredientes.

Una vez esté elaborada la base la lechuga hay que "colocar el aguacate y una cucharadita de salsa estilo mahonesa ligera". Es cierto que una buena hamburguesa suele ir acompañada de un sobre de ketchup, sin embargo, Jordi ofrece una solución más saludable sin renunciar al sabor original de este clásico: "Corta el tomate, ponle un poco de sal y déjalo reposar unos minutos para que suelte algo de agua. Después colócalo sobre la base, aportando jugosidad como si fuera el kétchup". A continuación, solo habrá que añadir las láminas de pepinillo y el queso.

Es importante no olvidar el paso final: "Coloca la hamburguesa recién hecha encima para que el queso se funda ligeramente y, si quieres, añade otra lámina de queso antes de cerrar con la tapa de lechuga".