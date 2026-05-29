Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el enfriador de aire portátil más potente y barato del mercado: disponible por menos de 50 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas. Se trata del enfriador de aire portatil que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 46,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con tres niveles de velocidad, ideal para adaptar la circulación del aire en función de las necesidades coporales y climatológicas. Su función de oscilación de 75º activable, ofrece una mejor distribución del aire. Una opción ideal para disfrutar de una temperatura agradable en cualquier parte.

Otro de sus puntos fuertes, es que cuenta con un cómodo control de manjo. El ventilador incluye un mando a distancia que permite tener un control total, ya sea desde la cama o el sofá. Además, dispone de un temporizador para manter el fresco en el interior sin preocuparte de un gasto excesivo.

El depósito de agua de 4 litros se extrae sin esfuerzo para facilitar su llenado y limpieza. Si buscas un frescor más intenso, solo tienes que añadir los dos bloques de hielo que se incluyen. Además, moverlo es facilísimo gracias a sus ruedas integradas y sus cómodas asas.

Más allá de enfriar, este artículo incorpora un modo nocturno ultrasilencioso y una función deshumidificadora para crear el ambiente perfecto en tu hogar. Disfruta siempre de un aire puro gracias a su filtro de polvo lavable. Además, incluye acumuladores de frío y está diseñado para moverse sin esfuerzo, contando con prácticas asas y ruedas de desplazamiento suave.

Enfriador de aire portátil. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente enfriador de aire portatil que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.