Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el edredón de verano más barato del mercado: ideal para combatir las jornadas más calurosas
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete convertirse en el aliado perfecto para combatir las jornadas más calurosas. Se trata del edredón de verano que combina comodidad y frescura y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece máxima confort para conciliar un sueño agradable y ligero. Gracias a su suave funda de microfibra con acabado de aloe vera libera microcápsulas de esta planta, aportando un efecto calmante, refrescante y dermoprotector.
Según indica el fabricante, la temperatura óptima de lavado es de 60 °C y siempre hay que emplear un detergente específico para prendas delicadas. Es una opción excelente para personas con pieles sensibles, reactivas o atópicas, ayudando a prevenir la irritación.
Otro de sus puntos fuertes es que gracias a su moderno acolchado distribuye el relleno de forma uniforme y evita puentes térmico. De este modo, se garantiza un confort duradero y cómodo, incluso depués de varios lavados.
Alta demanda
La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este edredón de verano que promete volar de las estanterías y que puedas conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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