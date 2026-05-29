Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera con descuento del 50 por ciento: la más barata y potente del mercado

Los supermercados Lidl lo han vuelto a hacer. La cadena alemana ha revolucionado a todos sus consumidores con el lanzamiento de una nueva promoción que promete agotarse en horas. Se trata de la cafetera que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su sistema de antigoteo permite detener automáticamente el flujo de café cuando retiras la jarra de la placa térmica mientras el aparato sigue funcionando. Una opción ideal para consumir una taza sin derramar ni una sola gota.

La cafetera cuenta con un sistema de apagado automático una vez hayan transcurrido 30 minutos, lo que llama a la calma para los consumidores más despistados. Con respecto a la limpieza, el fabricante indica que las piezas son aptas para el lavavajillas, lo que garantiza durabilidad y simplifica el proceso de lavado.

Cafetera. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente cafetera que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.