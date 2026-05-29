Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de hierro fundido más barata del mercado: ideal para jardín, terraza o camping

Empieza la cuenta atrás para el verano y Lidl lo sabe. Con las altas temperaturas asolando la península, la cadena alemana ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la naturaleza y la comida al aire libre. Se trata de la barbacoa de hierro fundido que combina funcionalidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 27,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una parrilla de altura regulable en tres posiciones, ideal para regular el calor y alcanzar el punto perfecto de asado.

La barabacoa dispone de un brasero robusto con rejilla para carbón, ideal para proporcionar calor eficiente en exteriores y cocinar alimentos como carnes o verduras a la brasa. Asimismo, cuenta con un recipiente colector con entrada de aire regulable.

Su diseño en hierro fundido esmaltado y de acero con revestimiento situa a esta barbacoa como una de las más resistentes a las altas temperaturas sin deformarse, actuando además como un punto seguro para tu jardín o terraza.

Barbacoa de hierro fundido. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir barbacoa de hierro fundido que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.