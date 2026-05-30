Adiós al calor en los hogares: el truco casero que ayuda a combatir las altas temperaturas sin necesidad de recurrir al aire acondicionado

Con el verano a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas asolando en la península, el precio de la electricidad comienza a dispararse. Por ello, cada vez son más las personas que tratan de encontrar alternativas fáciles para refrescar su hogar sin necesidad de recurrir constantemente al aire acondicionado.

Para combatir el calor hay un truco casero que continúa situándose entre los más conocidos gracias al uso de las redes sociales. Famoso por su bajo coste y alcanzar sensación de frescor en estancias pequeñas.

El método consiste en ubicar un bol grande lleno de hielo frente a un ventilador encendido. Al mover el aire frío que desprende el hielo, el aparato emite una corriente mucho más fresca que ayuda a disminuir la sensación térmica de forma inmediata. Algunas personas recurren a este truco durante los picos de calor más altos del día o antes de acostarse para hacer más sportorables las noches más calurosas.

Aunque no se trata de un sistema de aclimatación típico, este sencillo método se ha popularizado entre aquellos que buscan reducir el consumo de electricidad en sus hogares. Además, puede realizarse con elementos que están al alcance de cualquiera: agua congelada, hielo o botellas frías reutilizables.

Otra de las recomendaciones más repetidas para mantener la vivienda fresca es bajar persianas durante las horas centrales del día y ventilar únicamente a primera hora de la mañana o por la noche. También se aconseja evitar el uso de electrodomésticos que generen calor, como hornos o secadoras, durante las horas de mayor temperatura. En redes sociales, miles de usuarios comparten vídeos mostrando cómo improvisan pequeños sistemas de refrigeración casera para intentar sobrellevar las altas temperaturas de forma más sostenible y económica.