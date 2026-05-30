Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del secador de pelo que combina funcionalidad y potencia y cuyo precio es un auténtico chollo: por tan solo 21,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello. Ideal para reducir drásticamente el encrespamiento y la electricidad estática, logrando un secado mucho más suave, rápido y brillante.

El secador cuenta con tres niveles de calor y dos velocidades de ventilador independientes. Una opción perfecta para ajustar la temperatura del aire en función de las necesidades capilares del consumidor. De esta forma, se evitarán daños innecesarios o difíciles de reparar.

Otro de sus puntos fuertes es que emite golpe de aire frío para fijar el peinado y sellar la cutícula del cabello. Asimismo, el secador está compuesto por un disfusor y una boquilla, ambas piezas permiten versatilidad a la hora de seleccionar el peinado.

Noticias relacionadas y más

Secador de pelo iónico.

Secador de pelo iónico. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y potencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete convertirse en uno de los artículos más cocidiados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  6. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  8. Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados

El exmarido de Paz Vega habla sobre la supuesta noche de pasión en Ibiza tras su ruptura: "Lo mantengo"

El exmarido de Paz Vega habla sobre la supuesta noche de pasión en Ibiza tras su ruptura: "Lo mantengo"

La polémica respuesta de Carlo Costanzia ante las ausencias familiares en la firma de Alejandra Rubio: "Vendrá quien quiera venir"

La polémica respuesta de Carlo Costanzia ante las ausencias familiares en la firma de Alejandra Rubio: "Vendrá quien quiera venir"

La llamada del Colegio de Aparejadores en Asturias a los jóvenes: "Hay pleno empleo y es una profesión con futuro"

La llamada del Colegio de Aparejadores en Asturias a los jóvenes: "Hay pleno empleo y es una profesión con futuro"

El gobierno de Langreo promete "diálogo sincero" a los vecinos de El Puente afectados por las posibles expropiaciones

El gobierno de Langreo promete "diálogo sincero" a los vecinos de El Puente afectados por las posibles expropiaciones

Castrillón saca a licitación el plan de prevención de incendios en San Juan de Nieva por casi 39.000 euros

Castrillón saca a licitación el plan de prevención de incendios en San Juan de Nieva por casi 39.000 euros

Estos son los artistas que harán de San Juan de la Arena un gran escenario al aire libre durante este fin de semana

Estos son los artistas que harán de San Juan de la Arena un gran escenario al aire libre durante este fin de semana

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubertería de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 15,99 euros
Tracking Pixel Contents