Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical más barata del mercado: reduce los puntos de presión y garantiza una postura saludable al dormir

Para todos aquellos consumidores que deseen un buen soporte para la zona del cuello o los hombros Lidl ha traído la solución definitiva. La cadena alemana ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar y decoración que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la almohada cervical que combina funcionalidad y comodidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 32,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un soporte óptimo para cuello y hombros gracias a su espuma viscoelástica. Este material con memoria se adapta a la forma individual de la cabeza y el cuello, reduce los puntos de presión y garantiza una postura saludable al dormir.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con canales de ventilación que ofrecen máxima circulación del aire. Ideal para combatir las jornadas más calurosas, garantizando un clima de sueño fresco y agradable.

Además, cuenta con un diseño ergonómico. La opción perfecta para aquellos consumidores que duermes de lado o boca arriba, ya que este sistema ayuda a prevenir las tensiones y alivia la columna verterbal. Según indica el fabricante, es de calidad premium duradera: No pierde su forma, es robusta y está desarrollada para conciliar mejor el sueño a lo largo del tiempo.

Almohada cervical. / Lidl

Alta demanda

La combinación de comodidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que esta almohada cervical vuele de las estanterías de los supermercados Lidl en cuestión de horas. No esperes más, pincha en este mismo enlace y hazte con una antes de que se agoten.